Какой тип нуклеиновой кислоты переносит наследственную информацию из клетки в клетку при размножении?
Биология
Какой тип нуклеиновой кислоты переносит наследственную информацию из клетки в клетку при размножении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дезоксирибонуклеиновая кислота, она же ДНК
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