Хто такій ховрах .............

Биология
Хто такій ховрах .............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це рід ссавців з родини  вивіркових ряду  Мишоподібні з надряду  гризунів. Ховрахи живляться сочистими частинами степових рослин,  цибулинами та  насінням, завжди неподалік від нір. Деякі види споживають і  комах:  сарана,  коників,  жуків і  гусінь. Роблять значні запаси їжі з насіння трав'янистих рослин і зерен хлібних злаків. У посушливу пору здатні робити переходи у пошуках їжі на 7-10 км.
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