Хто такій ховрах .............
Биология
Хто такій ховрах .............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це рід ссавців з родини вивіркових ряду Мишоподібні з надряду гризунів. Ховрахи живляться сочистими частинами степових рослин, цибулинами та насінням, завжди неподалік від нір. Деякі види споживають і комах: сарана, коників, жуків і гусінь. Роблять значні запаси їжі з насіння трав'янистих рослин і зерен хлібних злаків. У посушливу пору здатні робити переходи у пошуках їжі на 7-10 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с ...
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложений: 1) Что означает для казахстанцев Великая Отечественная, можно судить по следующей статистике. 2)Скол...
Другие предметы
Математика