Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с основанием пирамиды угол 45°. Найти высоту пирамиды

Геометрия
Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с основанием пирамиды угол 45°. Найти высоту пирамиды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все боковые рёбра пирамиды наклонены к плоскости основания под одним и тем же углом, следовательно основанием высоты является центр описанной окружности 5/ sin30=2R, R=5 H=5 высота пирамиды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложений: 1) Что означает для казахстанцев Великая Отечественная, можно судить по следующей статистике. 2)Скол...
Ответить
Другие предметы
Используя данные текста или диаграммы Запиши ответы на вопросы простых задач
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста , очень прошу
Ответить
Физика
Ведро цилиндрической формы диаметром 20 см и наполнено водой, масса ее 9.42 кг. Опред??лить высоту ведра.
Ответить
География
Какие отрасли (комплексы) составляют ВПК?
Ответить