Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с основанием пирамиды угол 45°. Найти высоту пирамиды

Геометрия

Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с основанием пирамиды угол 45°. Найти высоту пирамиды

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