Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с основанием пирамиды угол 45°. Найти высоту пирамиды
Геометрия
Основание пирамиды является равнобедренный треугольник, у которого боковые длин?? 5 см, а угол между сторонами 120°. Все ребра пирамиды образует с основанием пирамиды угол 45°. Найти высоту пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все боковые рёбра пирамиды наклонены к плоскости основания под одним и тем же углом, следовательно основанием высоты является центр описанной окружности 5/ sin30=2R, R=5 H=5 высота пирамиды
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