Твір-мініатюра про героїв України

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Хмельницький» Богдан Хмельницький був справжнім національним лідером. Це гетьман, при якому «Володимира Русь на ноги повстала», як говориться про нього у Могилянському панегірику 1649 року, страшний «бич Божий» у сприйнятті євреїв і католицьких ксьондзів, знаменитий вождь, завдяки якому за козацьким літописом Самійла Величка «вся Мала Росія і Річ Посполита могли жити довгі літа». Богдан Хмельницький — це видатна особистість, думки про яку, звичайно ж, були і можуть бути різні. Але незаперечно одне — це був воістину великий державний муж і безстрашний патріот, який життя своє поклав за віру й Вітчизну, як і личить справжньому козакові. Це був справжній народний герой України.