Кратко расскажите мне о Неолите пожалуйста, мне надо написать эссе на тему "Неолит- первая революция?" и привезти 3 аргумента.

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Начнем с того что, неолитическая революция началась в Х — III тысячелетия до н. э. (в центральных областях Мир-Системы; в большинстве периферийных областей переход к производящему хозяйству завершился значительно позднее) представляет собой переход от присваивающего хозяйства (охоты, собирательства и рыболовства) к производящему (земледелию и скотоводству) , приведший к трансформации охотничье-собирательских обществ в аграрные. Важнейшей причиной кардинальных изменений в развитии человечества в период между Х и III тысячелетиями до н. э. , называемый неолитом (новый каменный век) , стал переход к производящему хозяйству. Археологические находки позволяют выделить в рамках каменного века несколько эпох: Первая начинается с появления человека и продолжается до Х (VIII) тысячелетия до н. э. , для неё характерно использование оббитых камней и отщепов. Во вторую эпоху уже появляются особо тщательно обработанные и отшлифованные каменные орудия (Х-III тыс. до н. э.) . Британский исследователь Джон Лаббок ввёл в 1865 для первой эпохи название «палеолит» (древний каменный век; от греч. παλαιός — старый, древний и λίθος — камень) , а для второй — «неолит» (новый каменный век; νέος — новый) . С 1892 переходный период (Х-IХ тыс. до н. э. , для некоторых районов — VIII-V тыс. до н. э. ) стали называть мезолитом (средний каменный век; μέσος — средний) . Переход к производящему хозяйству в неолите оказала такое существенное влияние на жизнь человека, что говорят о неолитической революции в истории человечества. Переход к земледелию всегда было трудно объяснить, если учитывать, что, словами Марка Нейтана Коэна, "ведение сельского хозяйства, вероятно, обусловило увеличение доли труда на душу населения и ухудшение качества пищи". До эпохи земледелия люди имели более разнообразную пищу за счет собирательства, причем собирательство само по себе являлось более приятным занятием, чем земледелие. Охотники и собиратели использовали свои умственные и физические способности так, как их к этому предназначила природа. Напротив, земледелие, особенно до начала использования тягловых животных, предполагало тяжелый механический труд. Приготовление пищи было также трудным занятием, поскольку зерна приходилось толочь вручную. А конечным результатом этого для большинства людей была однообразная пища. Книга Коэна указывает на единственную причину того, почему человечество совершило революционный переход к земледелию - это был единственный способ заставить имеющиеся земли приносить урожай, достаточный для пропитания человеческого населения. Сознательное выращивание растений создало условия для развития общества, что привело к появлению первых цивилизаций (к III тыс. до н. э.) . Благодаря обработке земли людям эпохи неолита удалось впервые в истории приспособить естественную среду обитания к собственным потребностям. Люди каменного века были неразрывно связаны с природой и зависимы от неё, поскольку потребляли только естественные продукты. В эпоху неолита возникает уже производящее хозяйство. Достижения в хозяйственной жизни — получение излишков продовольствия, появление новых видов орудий труда и строительство осёдлых поселений — делали человека относительно независимым от окружающей природы. В период неолитической революции, продолжавшейся около семи тысячелетий, были заложены материальные и духовные основы культур Месопотамии и других регионов Западной Азии, Египта, Китая, Японии и древней Америки. Коренное изменение материальной, художественной и религиозной сторон жизни людей произошло после появления письменности в Месопотамии и Египте к III тысячелетию до н. э.