Как будет на татарском 12 книг, 10 тетради, 2 килограмма апельсинов, 5 килограммов муки, 16 учеников, 8 девочка, 9 мальчиков.

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Как будет на татарском 12 книг, 10 тетради, 2 килограмма апельсинов, 5 килограммов муки, 16 учеников, 8 девочка, 9 мальчиков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 - это унике  10 - это ун 2 - это ике  5- это биш  8 - это сигес  9 - это тугыз  книга-кипат  тетрать-дефтер  килограмм апельсинов- килограмм ефлисун  мука- газап учеников-укучы девочка-кыз  мальчиков-ир бала или малай 
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