Как будет на татарском 12 книг, 10 тетради, 2 килограмма апельсинов, 5 килограммов муки, 16 учеников, 8 девочка, 9 мальчиков.
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Как будет на татарском 12 книг, 10 тетради, 2 килограмма апельсинов, 5 килограммов муки, 16 учеников, 8 девочка, 9 мальчиков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 - это унике 10 - это ун 2 - это ике 5- это биш 8 - это сигес 9 - это тугыз книга-кипат тетрать-дефтер килограмм апельсинов- килограмм ефлисун мука- газап учеников-укучы девочка-кыз мальчиков-ир бала или малай
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