План перуанского где в каком океане .......
География
План перуанского где в каком океане .......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодное Перуанское течение проходит вдоль западного берега Южной Америки, проходит в Тихом океане. Перуанское течение - это одно из ответвлений сильного течения Западных ветров.
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