Планета соседка Земли расположенная ближе к Солнцу чем Земля
Окружающий мир
Планета соседка Земли расположенная ближе к Солнцу чем Земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Венера...............
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