Плиииииз!!!!!угол падения светового луча на границу раздела воздух-среда 60 градусо?? .при этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. опредилите показатель преломления среды

Физика

Плиииииз!!!!!угол падения светового луча на границу раздела воздух-среда 60 градусо?? .при этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. опредилите показатель преломления среды

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