Плиииииз!!!!!угол падения светового луча на границу раздела воздух-среда 60 градусо?? .при этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. опредилите показатель преломления среды
Физика
Плиииииз!!!!!угол падения светового луча на границу раздела воздух-среда 60 градусо?? .при этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. опредилите показатель преломления среды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B- угол преломления, угол падения равен углу отражения. b=(180-a-90)=(90-a) sin(90-a)=cosa n=sina/sin(90-a)=sina/cosa=tga=tg60=1,73
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