Реши уравнения : 2(11х-5)-17х=55 5(8х+3)12=83 7(2х+9)+3=114 3(4х+13-25=74
Математика
Реши уравнения : 2(11х-5)-17х=55 5(8х+3)12=83 7(2х+9)+3=114 3(4х+13-25=74
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2(11x-5)-17x=55 22x-10-17x=55 5x=65 x=13 2) 5(8x+3)-12=83 40x+15-12=83 40x=83-15+12 40x=80 x=2 3)7(2x+9)+3=114 14x+63+3x=114 17x=51 x=3 4) 3(4x+13)-25=74 12x+39-25=74 12x=60 x=5 Смогла решить только так
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