Плиз помогите дам 10 баллов

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Плиз помогите дам 10 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
1-4 2-1 3-2 я не знаю правильно нет но вроде так
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