Запишите слова по образцу. Образец: ров-рва (о//ноль звука) Сон. день.пень.угол. ще??ол.воробей.ветер.шатёр.
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Запишите слова по образцу. Образец: ров-рва (о//ноль звука) Сон. день.пень.угол. ще??ол.воробей.ветер.шатёр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понимаю: Сон - сна, день - дня, пень - пня, угол - угла, щегол - щегла, воробей - воробья, ветер - ветра, шатёр - шатра
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