Ребята прошу нарисуйте мне "Герб Семьи" Очень очень прошу
Литература
Ребята прошу нарисуйте мне "Герб Семьи" Очень очень прошу
Ответ(ы):
Гость:
Просто нарисуй круг в котором ваша семья или цветок на котором подписаны все имена членов твоей семьи.
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