Реакция трипальмитатглицерина и вода в присутствии серной кислоты
Химия
Реакция трипальмитатглицерина и вода в присутствии серной кислоты
Ответ(ы):
Гость:
Равна акмимилионной кислотности
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