Плизз помогите составить вопросы для соседа по парте нужно составить 2 теоретических вопроса и 2 практических
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Плизз помогите составить вопросы для соседа по парте нужно составить 2 теоретических вопроса и 2 практических
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теория: Закон умножения и Закон сложение практика: Отожмись и попрыгай))
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