Площадь "Азбуки" Ивана Фёдорова 15700см^2 её длина 157см . Найдите периметр этой книги.

Математика
Площадь "Азбуки" Ивана Фёдорова 15700см^2 её длина 157см . Найдите периметр этой книги.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15700:157=100см 2) 157+157+100+100=514см(периметр)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read the letter and say what you've learn about F. Volkov.
Ответить
Русский язык
Собирите 2 скороговорки. Перепел , Тимошка , Перепёлку , и, Перепелят, Трошке, Крошит , в, Перелеске, Прятал, в, Перелеске, Прятал, в, Окрошку, о...
Ответить
Музыка
Визначити в творі моцарта алегро із дивертисменту номер 11 мелодію,ритм,лад,гармонію,динаміку,темп,регістр і тембр
Ответить
Биология
Составить план живые клетки
Ответить
Математика
Чтобы сделать бассейн, в земле выкопали котлован в форме прямоугольного параллел??пипеда длиной 25м, шириной 6м и глубиной 3м . Сколько кубических ...
Ответить