Площадь "Азбуки" Ивана Фёдорова 15700см^2 её длина 157см . Найдите периметр этой книги.
Математика
Площадь "Азбуки" Ивана Фёдорова 15700см^2 её длина 157см . Найдите периметр этой книги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15700:157=100см 2) 157+157+100+100=514см(периметр)
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