Read the letter and say what you've learn about F. Volkov.
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Read the letter and say what you've learn about F. Volkov.
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Гость:
Прочтите письмо и скажите,что вы запомнили о Волкове.
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