Площадь прямоугольного треугольника равна (242умножить на корень из 3) /3. Один из ос??рых углов равен 30 градусам. Найдите длину катета, прилежащего к этому углу. [65 баллов]
Геометрия
Площадь прямоугольного треугольника равна (242умножить на корень из 3) /3. Один из ос??рых углов равен 30 градусам. Найдите длину катета, прилежащего к этому углу. [65 баллов]
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