Cos^4-sin^4(t+п)/ctg t-sin 2t укажите одно положительное решение неравенства cos^2 x/2-sin^2 x/2больше или равно -1/2 решите уравнение: 4 cos ^2 1,5x-cos x= 2-корень из 3 sin x
Алгебра
Cos^4-sin^4(t+п)/ctg t-sin 2t укажите одно положительное решение неравенства cos^2 x/2-sin^2 x/2больше или равно -1/2 решите уравнение: 4 cos ^2 1,5x-cos x= 2-корень из 3 sin x
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Гость:
Решение смотри во вложении...............................
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