Ребята помогите описать спящую принцессу из сказки "Спящая Красавица". Пожалуйста!)
Литература
Ребята помогите описать спящую принцессу из сказки "Спящая Красавица". Пожалуйста!)
Ответ(ы):
Гость:
Девушка молодая красивая юнная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расставьте, пожалуйста, коэффициенты. S+HNO3=H2SO4+NO2 C+HNO3=CO2+NO2+H2O Mg+HNO3=Mg(NO3)2+NO2+H2O Mg+HNO3=Mg(NO3)2+NO+H2O Mg+HNO3=Mg(NO3...
Русский язык
Измените число имён существительных.1. листья,друзья,стулья, сыновья, кушанья, сол??нья, карандаши, коровы. 2. сарай, герой, шофёр, край, пенал, уч...
Русский язык