Ребята помогите описать спящую принцессу из сказки "Спящая Красавица". Пожалуйста!)

Литература
Ребята помогите описать спящую принцессу из сказки "Спящая Красавица". Пожалуйста!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девушка молодая красивая юнная
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