Составьте предложения с явлениями природы
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Составьте предложения с явлениями природы
Ответ(ы):
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Весна пробуждает природу. Поливает землю обильными дождями. Готовит растения к летнему сезону роста. Наиболее характерные весенние явления погоды- это снеготаяние, половодье, набухание почек. А также весной возможна первая гроза.
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