Площадь треугольника 72 м в квадрате.одна из его сторон равна 6 м.какая сторона прямоугольника больше и на сколько?
Математика
Площадь треугольника 72 м в квадрате.одна из его сторон равна 6 м.какая сторона прямоугольника больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сторона 6 см 2 сторона= 72÷6=12см 2 сторона больше 2 на 6 см (или в 2 раза )
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