Площадь треугольника 72 м в квадрате.одна из его сторон равна 6 м.какая сторона прямоугольника больше и на сколько?

Математика

Площадь треугольника 72 м в квадрате.одна из его сторон равна 6 м.какая сторона прямоугольника больше и на сколько?

Автор: Гость