Площадь участка 8 соток сколько это квадратных метров
Математика
Площадь участка 8 соток сколько это квадратных метров
Ответ(ы):
Гость:
800 Потому что 8 надо умножить на сто
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