Помогите пожалуйста! Определите связь между наследственными заболеваниями человека и хромосомными , генными мутациями. Сравните кариотип здорового человека и человека страдающего от хромосомной болезни.

Биология
Помогите пожалуйста! Определите связь между наследственными заболеваниями человека и хромосомными , генными мутациями. Сравните кариотип здорового человека и человека страдающего от хромосомной болезни.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
наследственные заболевания - передающиеся от предыдущего поколения. хромосомные мутации возникают при изменении  числа хромосомгенные мутации - при изменении внутри гена , то есть меняется последовательность нуклеотидных остатков в цепи ДНК.кариотип здорового человека 46 хромосом, а при , например, синдроме Дауна, набор хромосом 47

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В ромбе острый угол 65*грудусов , найти остальные углы
Ответить
Алгебра
Б) (6^2+у^2)^2 раскройте скобки а) (а-3)^2
Ответить
Математика
Из двух листов цветной бумаги можно сзделать для украшение елки 6 одинаковых фана??иков. Сколько таких фонариков можно сделать из восьми таких же л...
Ответить
Математика
Жаттығуда 80сөз бар. Жаттығудағы барлық сөздердің 4тен 1 зат есім, 10нан 3 етістік қалғаны әр түрлі сөз таптары жаттығуда зат есімдер неше сөз? еті...
Ответить
Алгебра
Используя тождество синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа равен единице,упростите выражения: синус в квадрате альфа минус один.
Ответить