Помогите пожалуйста! Определите связь между наследственными заболеваниями человека и хромосомными , генными мутациями. Сравните кариотип здорового человека и человека страдающего от хромосомной болезни.

Гость: Гость:

наследственные заболевания - передающиеся от предыдущего поколения. хромосомные мутации возникают при изменении числа хромосомгенные мутации - при изменении внутри гена , то есть меняется последовательность нуклеотидных остатков в цепи ДНК.кариотип здорового человека 46 хромосом, а при , например, синдроме Дауна, набор хромосом 47