Помогите пожалуйста! Определите связь между наследственными заболеваниями человека и хромосомными , генными мутациями. Сравните кариотип здорового человека и человека страдающего от хромосомной болезни.
Биология
Помогите пожалуйста! Определите связь между наследственными заболеваниями человека и хромосомными , генными мутациями. Сравните кариотип здорового человека и человека страдающего от хромосомной болезни.
Ответ(ы):
Гость:
наследственные заболевания - передающиеся от предыдущего поколения. хромосомные мутации возникают при изменении числа хромосомгенные мутации - при изменении внутри гена , то есть меняется последовательность нуклеотидных остатков в цепи ДНК.кариотип здорового человека 46 хромосом, а при , например, синдроме Дауна, набор хромосом 47
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