ПО БРАТСКИЙ ОТВЕТИТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НА ЗАВТРА НАДО:Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени сравнения

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ПО БРАТСКИЙ ОТВЕТИТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НА ЗАВТРА НАДО:Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени сравнения

Автор: Гость