ПО БРАТСКИЙ ОТВЕТИТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НА ЗАВТРА НАДО:Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени сравнения
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ПО БРАТСКИЙ ОТВЕТИТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НА ЗАВТРА НАДО:Прилагательные какого разряда обычно имеют краткую и полную формы и степени сравнения
Ответ(ы):
Гость:
Ну возможно же не токое такшто в инете ищи
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