По данным схемам составьте предложения на тему " Осенний день" [ - = ] , [ - тоже = ] [ - = ], и [ = - ] , и [ = и = ].
Русский язык
По данным схемам составьте предложения на тему " Осенний день" [ - = ] , [ - тоже = ] [ - = ], и [ = - ] , и [ = и = ].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень красивая пора люблю гулять под небом, мои друзья тоже гуляет со мной. Осень люблю красивые закаты,и ходим мы с ребятами,гуляем и поем.
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