Подскажите, где писать Н, а где НН. Девочка хорошо воспита..а родителями.-Девочка послушна и воспита..а.Грозовая туча была рассея..а ветром. -На уроке ты была рассея..а и невнимательна.Выставка была организовал..а молодыми худ...
Русский язык
Подскажите, где писать Н, а где НН. Девочка хорошо воспита..а родителями.-Девочка послушна и воспита..а.Грозовая туча была рассея..а ветром. -На уроке ты была рассея..а и невнимательна.Выставка была организовал..а молодыми художниками. -Эта школьница послушна, дисциплинирова..а и организова..а Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там, где есть зависимое слово (родителями, ветром, художником) пишется НН, в остальных случаях Н
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