Подскажите, где писать Н, а где НН. Девочка хорошо воспита..а родителями.-Девочка послушна и воспита..а.Грозовая туча была рассея..а ветром. -На уроке ты была рассея..а и невнимательна.Выставка была организовал..а молодыми худ...

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Подскажите, где писать Н, а где НН. Девочка хорошо воспита..а родителями.-Девочка послушна и воспита..а.Грозовая туча была рассея..а ветром. -На уроке ты была рассея..а и невнимательна.Выставка была организовал..а молодыми художниками. -Эта школьница послушна, дисциплинирова..а и организова..а Спасибо

Автор: Гость