По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 70 км/ч и 50 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 600 метрам. Найдите длину скорого п...

Математика
По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 70 км/ч и 50 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 600 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 30 секундам. Ответ дайте в метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х длина скорого поезда 70+50=120км/час встречная скорость 30сек=30/3600 часа 120*(30/3600)=0,6+х 1=0,6+х х=0,4км=400м
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