Как подготовить швейную машину к работе после чистки и смазки

Технология
Как подготовить швейную машину к работе после чистки и смазки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)замена лампочки в швейной машине 4)Чистка механизма подачи ткани 5) чистка шпульного отсека
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