Олег и Вадим участвовали в велогонке.Все участники стартовали одновременно и пок??зали на финише различное время.Олег финишировал сразу после Вадима и оказался на десятом месте.Сколько человек участвовало в гонке, если,Вадим бы...
Математика
Олег и Вадим участвовали в велогонке.Все участники стартовали одновременно и пок??зали на финише различное время.Олег финишировал сразу после Вадима и оказался на десятом месте.Сколько человек участвовало в гонке, если,Вадим был пятнадцатым с конца?
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Всего 14 человек участвовали.
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