Олег и Вадим участвовали в велогонке.Все участники стартовали одновременно и пок??зали на финише различное время.Олег финишировал сразу после Вадима и оказался на десятом месте.Сколько человек участвовало в гонке, если,Вадим бы...

Математика

Олег и Вадим участвовали в велогонке.Все участники стартовали одновременно и пок??зали на финише различное время.Олег финишировал сразу после Вадима и оказался на десятом месте.Сколько человек участвовало в гонке, если,Вадим был пятнадцатым с конца?

Автор: Гость