Преобразуй запись. напиши предложение так, чтобы в них были имена существительные в роли дополнения. подчеркни их - В аэропорту ( кому? ). . . было очень интересно. Самолёты друг за другом бежали ( по чему? ). . . . и плавно вз...
Русский язык
Преобразуй запись. напиши предложение так, чтобы в них были имена существительные в роли дополнения. подчеркни их - В аэропорту ( кому? ). . . было очень интересно. Самолёты друг за другом бежали ( по чему? ). . . . и плавно взлетали. На летном поле стояло много ( чего? ). . . . Они ждали (чего? ). . . на взлет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что;1 людям ; 2 по асфальту ; 3 самолётов ;4 сигнала
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