Преобразуй запись. напиши предложение так, чтобы в них были имена существительные в роли дополнения. подчеркни их - В аэропорту ( кому? ). . . было очень интересно. Самолёты друг за другом бежали ( по чему? ). . . . и плавно вз...

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Преобразуй запись. напиши предложение так, чтобы в них были имена существительные в роли дополнения. подчеркни их - В аэропорту ( кому? ). . . было очень интересно. Самолёты друг за другом бежали ( по чему? ). . . . и плавно взлетали. На летном поле стояло много ( чего? ). . . . Они ждали (чего? ). . . на взлет.

Автор: Гость