Решите уравнение 0,89х-х^2=0
Алгебра
Решите уравнение 0,89х-х^2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помощь от Насти приветик, как дела у тебя?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Преобразуй запись. напиши предложение так, чтобы в них были имена существительные в роли дополнения. подчеркни их - В аэропорту ( кому? ). . . было...
Математика
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!УМОЛЯЮ ВАСНужно вставить some or any и слова petrol,food,shampoo,people,chairs,photos,envelopesa) People could not sitdown at...