Узнай в Толковом словаре значения выделенных слов. напиши их.

Русский язык
Узнай в Толковом словаре значения выделенных слов. напиши их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какие слова надо обозначать??? ты пж просто напиши эти слова или сфоткай которые надо будет обозначать
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