По какой причине направления эволюции сменяют друг друга?
Биология
По какой причине направления эволюции сменяют друг друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ароморфоз позволяет занять новую адаптивную зону. Чтобы её освоить, существенных преобразований не нужно, наступает период идиоадаптаций. Когда зона оказывается полностью заполненной, конкуренция заставляет кого-то выскочить в другую адаптивную зону, и всё начинается сначала
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