По какому правилу записан ряд чисел 9 6 7 4 5 2 ...

Гость: Гость:

Сначала вычитают три, получая новый член прогрессии, потом добавляют 1 , получая следующий член ну то есть 1) 9 2) 9-3 = 6 3) 6+1 = 7 4)7-3=4 5)4+1=5 6)5-3=2 7 будет 7) 2+1=3