По картосхеме (рис. 10) уточните, население каких республик России подвергалось насильственному переселению.

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Согласно картосхеме «Депортация народов в ССССР» полной депортации (насильственному переселению) подверглись: 1) Немцы 2) Крымские татары 3) Греки 4) Калмыки 5) Народы Северного Кавказа (карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы) 6) Ижорцы (ингерманландцы) Частичной депортации подверглись: 1) Эстонцы 2) Латыши 3) Литовцы 4) Украинцы 5) Молдаване Народы, частично депортированные в связи с подготовкой военных действий: 1) Поляки 2) Корейцы 3) Турки – месхетинцы.