По картосхеме (рис. 10) уточните, население каких республик России подвергалось насильственному переселению.

География
По картосхеме (рис. 10) уточните, население каких республик России подвергалось насильственному переселению.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно картосхеме «Депортация народов в ССССР» полной депортации (насильственному переселению) подверглись: 1)      Немцы 2)      Крымские татары 3)      Греки 4)      Калмыки 5)      Народы Северного Кавказа (карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы) 6)      Ижорцы (ингерманландцы) Частичной депортации подверглись: 1)      Эстонцы 2)      Латыши 3)      Литовцы 4)      Украинцы 5)      Молдаване Народы, частично депортированные в связи с подготовкой военных действий: 1)      Поляки 2)      Корейцы 3)      Турки – месхетинцы.

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