По льду разгуливали 14 белых медведей, а плавали на 4 меньше. Сколько медведей плавать. нужно составить обратную

Математика

По льду разгуливали 14 белых медведей, а плавали на 4 меньше. Сколько медведей плавать. нужно составить обратную

Автор: Гость