По льду разгуливали 14 белых медведей, а плавали на 4 меньше. Сколько медведей плавать. нужно составить обратную

Математика
По льду разгуливали 14 белых медведей, а плавали на 4 меньше. Сколько медведей плавать. нужно составить обратную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плакали 10 белых медведей,а по льду разгуливали на 4 больше. Сеолькр медведей разгуливали по льду?10+4=14
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