По мере чтения повести выписывай то, что характеризует Маленького принца.

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Маленький принц-ребенок, живущий на астероиде Б-12,символизирующий чистоту, бескорыстие, естественное видение мира. Носителями этих ценностей, как считает писатель, сделались дети. Они живут «по велению сердца» , а взрослые бездумно подчиняются абсурдным условностям современного общества. Взрослые не умеют любить, дружить, жалеть, радоваться. Из-за этого они «не находят того, что ищут» . А чтобы найти, нужно знать всего два секрета (их открывает герою Лис, который научил малыша искусству дружбы) : «зорко одно лишь сердце» , «ты всегда в ответе за всех, кого приручил» . Детям дано инстинктивное понимание этих истин. Именно поэтому Летчик, чей самолет потерпел аварию в пустыне, обреченный на смерть от жажды, если не починит свою машину, обретает в Маленьком принце друга, который избавляет его от одиночества и становится для него той водой, «которая бывает нужна и сердцу» . У Маленького принца доброе сердце и разумный взгляд на мир. Он трудолюбив, верен в любви и предан в чувствах. Поэтому жизнь его наполнена смыслом, которого нет в жизни короля, честолюбца, пьяницы, делового человека, фонарщика, географа, -тех, кого герой встретил в своем путешествии. А смысл жизни, призвание человека - в бескорыстной любви к тем, кому он нужен. И Маленький принц возвращается к себе на астероид, чтобы заботиться о своей единственной Розе, которая без него погибнет. Конечно, роза жива, ведь мы помним о ней. Она напоминает нам о том, что каждый из нас когда-то был ребенком и находил для себя вещи более значимые чем обыденность. Они-Малыш, Лис и гордая, капризная Роза научили нас видеть "сердцем". У каждого есть свой "волшебный цветок",который он вырастил, взлелеял и приручил. Он бесконечно дорог!! !