По обе строны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья растущие ??а одной стороне посчитать с лева направо или справа налево,то одно дерево всегда будет 107-м Сколько всего деревьев растет на этой улице

Математика

По обе строны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья растущие ??а одной стороне посчитать с лева направо или справа налево,то одно дерево всегда будет 107-м Сколько всего деревьев растет на этой улице

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