По обе строны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья растущие ??а одной стороне посчитать с лева направо или справа налево,то одно дерево всегда будет 107-м Сколько всего деревьев растет на этой улице
Математика
По обе строны улицы растет одинаковое количество деревьев.Если деревья растущие ??а одной стороне посчитать с лева направо или справа налево,то одно дерево всегда будет 107-м Сколько всего деревьев растет на этой улице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)106*2+1=213(д)-растёт по одной стороне 2)213*2=426(д)-растёт на всей улице
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