Я офицер полиции. Я работаю по ночам. Я работаю пятьдесят часов в неделю. Сколько ч??сов я работаю каждый месяц? помогите пж.

Математика
Я офицер полиции. Я работаю по ночам. Я работаю пятьдесят часов в неделю. Сколько ч??сов я работаю каждый месяц? помогите пж.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В месяце 4 недели и 2-3 дня . значит 50:7=7(1 в ост) часов в день. в 4 неделях 28 дней + 2=30. 30*7=210 + 1 в ост=211 час в месяце с 30 днями. если 31 день то: 31*7=217+1 ост= 218 часов в месяце с 31 днем
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