Помогите,пожалуйста.Не могу никак решить)

Геометрия
Помогите,пожалуйста.Не могу никак решить)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В номере 4 будет ВОС=36градусов а в 3ем больше ничего не дано?
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