Ребят, помогите. Совсем не получается решить решите что угодно (из того что обведено)
Алгебра
Ребят, помогите. Совсем не получается решить решите что угодно (из того что обведено)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там надо разложить все потом вынести
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