Ребят, помогите. Совсем не получается решить решите что угодно (из того что обведено)

Алгебра
Ребят, помогите. Совсем не получается решить решите что угодно (из того что обведено)
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Автор: Гость
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Гость:
Там надо разложить все потом вынести
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