Прочитайте текст.Выпишите из него незнакомые вам неологизмы и дайте их определен??я по словарю. Современные информационные технологии Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи межд...

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Прочитайте текст.Выпишите из него незнакомые вам неологизмы и дайте их определен??я по словарю. Современные информационные технологии Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительностью труда,объемов производства,инвестиций и занятости.Новые виды услуг,распространяющиеся по сетям,в состоянии создать немало рабочих мест,что подтверждает практика последних лет. Особенности отрасли информационных технологий позволяют перенести в другие страны не только разработку программного обеспечения,но и поддержку продуктов,а также ряд вспомогательных процессов. Большое количество международных ИТ-компаний,начиная со второй половины 90-х годов,открыло свои подразделения в Индии и Китае и перенесло выполнение части функций или целые бизнес-процессы в эти подразделения,Параллельно ИТ-компании развивающихся стран оказываются услуги клиентам развитых странах с помощью удаленного доступа.Бесспорным лидером во всех сегментах офшора пока является Индия,В последнее время на рынок вышли страны Восточной Европы,а также Китай,который в основном ориентирован на ближайщие страны(Японию,Южную Корею,Филиппин.)

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