Прочитайте текст.Выпишите из него незнакомые вам неологизмы и дайте их определен??я по словарю. Современные информационные технологии Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи межд...
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Прочитайте текст.Выпишите из него незнакомые вам неологизмы и дайте их определен??я по словарю. Современные информационные технологии Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи между ростом производительностью труда,объемов производства,инвестиций и занятости.Новые виды услуг,распространяющиеся по сетям,в состоянии создать немало рабочих мест,что подтверждает практика последних лет. Особенности отрасли информационных технологий позволяют перенести в другие страны не только разработку программного обеспечения,но и поддержку продуктов,а также ряд вспомогательных процессов. Большое количество международных ИТ-компаний,начиная со второй половины 90-х годов,открыло свои подразделения в Индии и Китае и перенесло выполнение части функций или целые бизнес-процессы в эти подразделения,Параллельно ИТ-компании развивающихся стран оказываются услуги клиентам развитых странах с помощью удаленного доступа.Бесспорным лидером во всех сегментах офшора пока является Индия,В последнее время на рынок вышли страны Восточной Европы,а также Китай,который в основном ориентирован на ближайщие страны(Японию,Южную Корею,Филиппин.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОФШОР - а, м., эк. Центр совместного (международного) предпринимательства, предоставляющий иностранным участникам льготы при проведении ими финансово-кредитных операций. Офшорный - относящийся к офшору, офшорам. Офшо́р (от англ. offshore — «вне берега») — страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. офшор - центры офшорного бизнеса (режима), связанные с уменьшением или полным исключением налогообложения доходов иностранных лиц, создающих холдинги в этих центрах. Учреждения, находящиеся в центре О., пользуются территорией страны пребывания для проведения операций за ее пределами, но фактически не являются частью ее экономики.
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