В какую морфему(корень ,суффикс,окончание ) входит конечный звук каждого слова. за??чий,третий,похожий новостей, словосочитаний, ничей, иней

Русский язык
В какую морфему(корень ,суффикс,окончание ) входит конечный звук каждого слова. за??чий,третий,похожий новостей, словосочитаний, ничей, иней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
конечно же окончание точно точнее не быаает
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