Сочинение на тему что я хотела бы изучать в школе дополнительно?

Русский язык
Сочинение на тему что я хотела бы изучать в школе дополнительно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа это наш второй дом. Где мы должны познавать что то интересное и новое.  В даной момент В школе я хотело бы изучать второй язык.  А для чего он нужен тебе спросили бы вы меня? А  для того что бы общаться не только не только с россиянами,  но и с иностранцами. Узнавать от них что то интересно.  И конечно для того что бы ездить в разные страны. Увидеть весь мир. Побывать во всех странах. 
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