Сочинение на тему что я хотела бы изучать в школе дополнительно?

Гость: Гость:

Школа это наш второй дом. Где мы должны познавать что то интересное и новое. В даной момент В школе я хотело бы изучать второй язык. А для чего он нужен тебе спросили бы вы меня? А для того что бы общаться не только не только с россиянами, но и с иностранцами. Узнавать от них что то интересно. И конечно для того что бы ездить в разные страны. Увидеть весь мир. Побывать во всех странах.