Сочинение на тему что я хотела бы изучать в школе дополнительно?
Русский язык
Сочинение на тему что я хотела бы изучать в школе дополнительно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа это наш второй дом. Где мы должны познавать что то интересное и новое. В даной момент В школе я хотело бы изучать второй язык. А для чего он нужен тебе спросили бы вы меня? А для того что бы общаться не только не только с россиянами, но и с иностранцами. Узнавать от них что то интересно. И конечно для того что бы ездить в разные страны. Увидеть весь мир. Побывать во всех странах.
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