Сочини три предложения на тему осень и определить падеж и склонение имён существительных

Русский язык
Сочини три предложения на тему осень и определить падеж и склонение имён существительных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью очень красивый пейзаж (пейзаж Им.п) 2скл Осеняя природа (им.п природа) 3скл Листопад такой красивый листопад (им.п) 1скл
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