Помогите номер 5 пожалуйста дам 50 баллов

Алгебра
Помогите номер 5 пожалуйста дам 50 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю именно так решается
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