По определению основанием правильной четырехугольной пирамиды являеться
Математика
По определению основанием правильной четырехугольной пирамиды являеться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат. Правильная четырёхугольная пирамида - это многогранник, у которого одна грань является основанием квадратом, а другие грани, боковые, являются равнобедренными треугольниками с общей вершиной.
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