По рисунку 29 определите взаимодействие океана и атмосферы.

География
По рисунку 29 определите взаимодействие океана и атмосферы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм, что?! Какой рисунок?! :D
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