Побег кроссворд 12 вопросов.

Гость: Гость:

1. Расположение жилок в листовой пластинке. 2. Угол между листом и стеблем. 3. Участки стебля между узлами. 4. Лист, имеющий одну листовую пластинку. 5. Почки, состоящие из короткого зачаточного стебля с конусом нарастания на верхушке и тесно расположенных на нём зачаточных листьев. 6. Вегетативный орган высших растений, занимающий боковое положение на стебле и выполняющий функцию фотосинтеза, транспирации и газообмена. 7. Цветочные почки, состоящие из зачатков одного цветка или соцветия. 8. Участок стебля, несущий один или несколько отходящий от него листьев. 9. Расположение почек на стебле, когда только одна почка отходит от узла (ива, яблоня). 10. Листья, имеющие черешок, соединяющий листовую пластинку со стеблем (берёза, липа, яблоня). 11. Система проводящих пучков в листовых пластинках, через которые осуществляется передвижение веществ. 12. Стебель с отходящими от него листьями и почками. Развивается из почечки зародыша при прорастании семени.